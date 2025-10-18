Wilkin Aquiles se lleva el oro en el Concurso de Escanciadores de Gijón: «Es un honor defender la casa»

El dominicano se impuso a Salvador Ondó en la parada gijonesa del certamen, aplazado en agosto por el viento: «Está siendo muy igualado»

Pablo Suárez, Jonathan Trabanco, Melissa Bellón, Wilkin Aquiles, Salvador Ondó e Isabella Padrón, premiados en el Concurso de Escanciadores de Gijón, este sábado, en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias.

María Agra Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 19:12

Poco más de un minuto necesitó Wilkin Aquiles, de la sidrería La Montera Picona, para proclamarse vencedor de la 32 edición del Concurso de Escanciadores de Gijón, celebrado este sábado en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias tras haber sido aplazado por el viento el pasado 28 de agosto en la plaza Mayor.

Con seguridad y actitud serena, pero sin perder la concentración, el dominicano se subió al escenario y escanció seis culinos casi perfectos que le sirvieron para alzarse con la victoria y recortar puntos en la clasificación general del Campeonato Oficial de Escanciadores. «Es un honor defender la casa en Gijón», celebró Aquiles, que con este primer puesto ha logrado acercarse a su mayor rival, el pentacampeón Salvador Ondó (Tierra Astur) y actual líder de la clasificación. «Está siendo muy igualado. Ya podría haber sido campeón en la parada del concurso en Villaviciosa, porque tenía ventaja, pero tuve un déficit y lo aceptamos», explicó con una sonrisa.

En esta ocasión, solo les separaron cinco décimas. Su resultado fue de 97,6 puntos sobre 100, frente a los 97,1 puntos que firmó el guineano Salvador Ondó, segundo clasificado. Completó el podio la joven Melissa Bellón, también de la sidrería Tierra Astur, que viene pisando fuerte y fue a su vez la ganadora de la categoría sub-25.

Fueron un total de 17 escanciadores los que se disputaron el título, enmarcado en la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, donde lo más importante para el jurado fue el estilo del escanciado, el tiempo y la medida de los culinos. A nivel local, la ganadora fue la venezolana Isabella Padrón (La Montera Picona), que se impuso a su compañeros Leo Santacruz y José Ramón Valdés, segundo y tercero respectivamente.

Se decidirá en Arriondas

Un punto de diferencia es lo que separa en estos momentos a Wilkin Aquiles de Salvador Ondó, líder de la clasificación, para erigirse por quinta vez ganador del Campeonato Oficial de Escanciadores. El dominicano, campeón del mundo en dos ocasiones (2020 y 2023), acumula 296 puntos, uno menos de los 297 que atesora el guineano. «Quien quede por delante en la siguiente prueba será el ganador», aclaró Aquiles. Todo se decidirá el próximo 9 de noviembre en Arriondas, última parada del campeonato si finalmente no se confirma la celebración de la prueba en Colunga.

Respecto a la ubicación del concurso en el Tendayu, el ganador reconoció que «no se compara con la plaza Mayor», pero agradeció el impulso de las autoridades para que no se suspendiera: «Es un mérito sacar adelante esta cultura».