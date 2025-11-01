El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de marroquíes celebra la decisión del Consejo de Seguridad. AFP

El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui

La organización critica ala ONU por respaldar eldominio marroquí sobrela excolonia española yrechaza participar enese proceso negociador

I. Ugalde

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

La inédita resolución adoptada el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea considerado un territorio autónomo ... dentro de Marruecos ha desatado un fuerte rechazo por parte del Frente Polisario. La organización, en profundo desacuerdo con el posicionamiento de Naciones Unidas, ha dejado claro que no participará en negociaciones que estén basadas en «propuestas» que «legitimen la ocupación» de la antigua colonia española.

