El rey marroquí Mohamed VI celebra en un discurso televisado la resolución de la ONU.

El rey marroquí Mohamed VI celebra en un discurso televisado la resolución de la ONU. EFE

Naciones Unidas apoya el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental

El rey Mohammed VI ha calificado la aprobación de la resolución como un «cambio histórico»

T. Nieva

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:37

Comenta

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución respaldada por Estados Unidos que declara el plan de autonomía de Marruecos para ... el Sáhara Occidental como la solución «más viable» para este territorio, a pesar de la oposición de Argelia, que no participó en la votación como señal de protesta. La iniciativa recibió once votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

