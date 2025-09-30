El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, en una imagen de archivo. AFP

Muere al caer de una ventana el embajador de Sudáfrica en París

La Policía investiga si la víctima se precipitó de forma voluntaria o accidental o si existieron otros elementos externos

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:24

Políticos y representantes sociales de Francia y Sudáfrica se encuentran conmocionados y consternados por la muerte del embajador de aquel país en París, Emmanuel Nkosinathi ... Mthethwa, confirmada este martes tras localizarse su cuerpo en un hotel de la capital gala. El fatal desenlace se produjo después de que su mujer denunciara el lunes la desaparición del diplomático, de 58 años, tras recibir un «mensaje preocupante» suyo. La Policía registró un bosque al oeste de París donde situó la señal de su móvil, pero finalmente el cadáver se halló en el tejado inferior de un hotel cercano al Arco de Triunfo donde había alquilado una habitación en el piso veintidós. La Policía todavía no ha sacado conclusiones e investiga si se cayó voluntaria o accidentalmente de la ventana o existieron otros elementos externos.

