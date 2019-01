La policía marroquí expulsa a dos españolas del Sahara Occidental Dos saharauis sostienen una bandera del Frente Polisario. / Afp «Nos dijeron que a Marruecos se viene a hacer turismo y no actividad política», afirma una de las afectadas, que niega esas acusaciones EFE Miércoles, 2 enero 2019, 14:59

La Policía de Marruecos ha expulsado a dos ciudadanas españolas del territorio del Sahara Occidental, según explicó a Efe telefónicamente desde Agadir una de las dos afectadas, Irati Tobar.

La expulsión tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, cuando varios agentes de paisano se presentaron en el domicilio particular donde se alojaban con una familia saharaui en El Aaiún, y les conminaron a recoger sus equipajes y salir del territorio.

«Nos dijeron que esto (el Sáhara) es Marruecos y que aquí se viene a hacer turismo y no actividad política. Además de que deberíamos estar en un hotel y no en una casa particular por nuestra propia seguridad», explicó Tobar.

Sin embargo, Tobar precisó que ellas dos no estaban participando en ninguna actividad política y que se dedicaban a hacer turismo con el único objetivo de conocer de cerca la situación el Sahara Occidental, para lo cual habían optado por alojarse con una familia, a la que llegaron por el contacto de unos amigos en el País Vasco.

Desde que fueron localizadas por la Policía marroquí en El Aaiún -precisó- fueron sometidas a una estrecha vigilancia que incluyó el seguimiento con una motocicleta en una excursión que realizaron al desierto.

Los agentes que las expulsaron del territorio las acompañaron hasta un taxi colectivo donde les obligaron a subir y que las llevó hasta Agadir, donde en las proximas horas emprenderán viaje hasta Casablanca, y desde ahí a Bilbao.

Las expulsiones de extranjeros del territorio del Sahara Occidental son frecuentes (97 en 2016, según un recuento de una ONG saharaui), pero casi siempre afectan a activistas de ONGs, abogados, periodistas, concejales o diputados que vienen a participar en conferencias o campañas del independentismo.

La policía marroquí, que nunca presenta la orden de expulsión por escrito, argumenta que para viajar al Sahara hay que hacerlo con un propósito declarado y pasando siempre por los cauces oficiales.