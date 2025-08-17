Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Bolivia elige hoy presidente para los próximos cinco años. Todos los candidatos son hombres entre 36 y 70 años. Ocho millones de ciudadanos pueden ejercer ... un voto que según las encuestas tiende al cambio, un giro a la derecha. No más izquierda, muy debilitada. Ahora le toca a la derecha, según los sondeos.

El país atraviesa una grave crisis política y económica. Tanto es el miedo por lo que pueda pasar que hasta la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha hecho un llamado al voto masivo y exige líderes políticos capacitados y valientes para gobernar la nación. «Convocamos a todos los ciudadanos a participar masivamente en esta jornada, ejerciendo un voto libre, informado y responsable. Que el 17 de agosto sea una verdadera expresión de unidad y compromiso con el futuro», dice la nota en su primer apartado.

Los empresarios tienen en Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) su principal baza, dado que es el de mayor éxito en el país. Ha vendido una cementera por 300 millones de dólares, es propietario de Burger King, dueño de un gran hotel en Santa Cruz de la Sierra y es constructor de rascacielos. Sobre el papel, ellos quieren evitar que la crisis económica arruine más a Bolivia. Llaman al voto masivo, según dicen, porque quieren sentar las bases institucionales que conduzcan al país hacia «una etapa de unidad, crecimiento armónico, desarrollo sostenido y progreso con justicia y equidad».

Pero, al mismo tiempo, el empresariado exige líderes con capacidad técnica y «profundo conocimiento de la realidad nacional, sensibilidad social, ética y valentía para enfrentar el gran desafío de construir una nación fuerte, próspera y justa».

En la misma línea centro-derecha de Doria aparece como segundo favorito el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y que ha sido candidato sin éxito en las elecciones del 2005, 2014 y 2020.

Los derrotados, en principio, pueden ser los progresistas de MAS (Movimiento al Socialismo) que después de dos décadas gobernando se han fragmentado. El expresidente Evo Morales, que está inhabilitado para presentarse a las elecciones dado que perdió su personería jurídica al no obtener el 3% de los votos en las elecciones anteriores, no ha querido pactar con sus posibles sucesores y reclama el voto nulo y anuncia movilizaciones si la derecha vence.

Luis Arce, actual presidente, renunció a presentarse a la reelección. Intentó unir al partido para estos comicios, aunque su gestión resultó infructuosa. Pero al 'evismo' no le gusta ni Andrónico Rodríguez ni Eduardo del Castillo, los otros dos candidatos de izquierda: «Los que intentaron destruir a las organizaciones sociales a través de la prebenda y la corrupción nunca entenderán lo que es la unidad del pueblo. Los corruptos y represores no pueden hablar de unidad. Ellos no son de izquierda, no representan al movimiento nacional. Son la derecha que destruyó nuestra economía», dijo Morales.

Cambio en el mando militar

Arce, de forma sorprendente y a tres días de las elecciones, decidió cambiar el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Y ante los posibles rumores de boicot a las elecciones, lanzó el mensaje a los nuevos de «mantener la paz y la gobernabilidad del Estado, y fundamentalmente de garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legal y democráticamente constituidos».

Con el temor de lo que pueda pasar si gana la derecha, aunque sea en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre, el actual presidente exige que «quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano». Al mismo tiempo, Arce rechazó la idea que pregona Evo Morales de estar a favor del voto nulo porque cree que beneficiaría a la derecha.

En total concurren a las elecciones ocho candidatos. Cuatro lo hacen por primera vez y los otros cuatro ocupan cargos públicos. Además de Doria, Quiroga, Rodríguez y Del Castillo (MAS), también se presentan Manfred Reyes Villa (Súmate), Rodrigo Paz (Demócrata Cristiano), Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena (ADN).

Las elecciones cuentan con la vigilancia de unos 25.000 policías, unos 3.500 observadores jóvenes voluntarios y siete misiones de observación electoral del exterior.