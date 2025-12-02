El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rafael Belaúnde, con manchas de sangre. EFE

Un candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado

El exministro Rafael Belaúnde sale sin heridas de gravedad del tiroteo que sufrió cuando circulaba en su vehículo por el sur de Lima

María Rego

María Rego

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:22

La precampaña para las elecciones presidenciales de Perú se vio alterada en la mañana del martes por el atentado contra uno de los aspirantes al ... poder, el liberal Rafael Belaúnde Llosa, que fue tiroteado cuando se trasladaba en su vehículo por el sur de Lima. El candidato, que ejerció brevemente como ministro de Energía y Minas en 2020, salió con vida y sin heridas de gravedad del incidente aunque en las imágenes compartidas en redes por su partido, Libertad Popular, aparecía con manchas de sangre tanto en la cabeza como en la camisa. Un «mal inicio», comentó el fundador de la formación, el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien reconoció que el país andino se enfrenta a «un contexto de actividad delincuencial activa».

