El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta es la 'famosa' camiseta amarilla con la que jugará excepcionalmente el Sporting
Cristina Kirchner saluda desde su casa, donde cumple seis años de prisión. Afp

La expresidenta Kirchner se sienta de nuevo en el banquillo en el mayor juicio por corrupción en Argentina

La líder peronista, inhabilitada de por vida, está acusada de tejer un trama para enriquecerse con adjudicaciones de obra pública

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Cristina Kirchner, la expresidenta que cumple seis años de prisión en su domicilio por una causa anterior, es la estrella del mayor juicio por corrupción ... en Argentina. Está acusada de asociación ilícita y cohecho por encabezar una trama que presuntamente se embolsó casi 15 millones de euros en sobornos pagados por empresarios a cambio de contratos de obra pública. La vista comenzó el jueves y, según las estimaciones, se prolongará durante al menos dos años. Junto a Kirchner, hay otros 86 imputados: veinte exaltos cargos de la administración y más de 60 directivos de importantes compañías. La exmandataria peronista, de 72 años, ha calificado el proceso de «bodrio judicial». Lo considera una cortina de humo para ocultar la crisis económica que sufre el país ahora gobernado ahora por el populista Javier Milei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  3. 3 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  4. 4 Fallece una persona arrollada por un tren en la estación de Mieres al cruzar por una zona no autorizada
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  7. 7

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  10. 10

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La expresidenta Kirchner se sienta de nuevo en el banquillo en el mayor juicio por corrupción en Argentina

La expresidenta Kirchner se sienta de nuevo en el banquillo en el mayor juicio por corrupción en Argentina