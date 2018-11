Los familiares de las víctimas del submarino argentino se manifiestan para que lo refloten Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan se manifiestan en Mar del Plata (Argentina). / EFE El artefacto se encuentra a 907 metros de profundidad y el Gobierno ha anunciado que no cuenta con los medios necesarios para sacarlo a flote EFE Buenos Aires Lunes, 19 noviembre 2018, 09:31

Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, que estuvo desaparecido más de un año en el Atlántico y fue localizado el pasado sábado, reclamaron este lunes que la nave sea reflotada y ayude a conocer la verdad de lo que pasó.

Los seres queridos de los marineros se concentraron en la Base Naval de la localidad bonaerense de Mar del Plata, adonde tenía que haber llegado el submarino si el 15 de noviembre de 2017 no hubiera sufrido la «implosión» que según la Armada provocó que quedase en el fondo del océano, a 907 metros de profundidad.

Si bien hay diferencias entre los familiares, ya que han surgido voces como la de Jorge Bergallo -padre de uno de los tripulantes- que prefieren que el buque, y por ende los cuerpos de los marineros, reposen en el mar, muchos allegados a la tripulación exigen que sea recuperado.

«Pedimos que el ARA San Juan sea reflotado. La mayor parte de los familiares lo queremos. No nos basta alguna foto. No vamos a bajar los brazos. Acá no se terminó la historia: queremos saber la verdad y no vamos a parar», ha dicho durante la manifestación Luisa Rodríguez, madre de Gabriel Alfaro Rodríguez. Poco a poco, a los manifestantes se fueron sumando vecinos y turistas de Mar del Plata.

Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan se manifiestan en Mar del Plata (Argentina). / EFE

Este lunes, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ha reiterado lo que ya adelantó el sábado, pocas horas después de que la empresa estadounidense Ocean Infinity localizara los restos del submarino. «Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino, y no debe haber en el mundo ninguna tecnología para extraer de 900 metros de profundidad una mole de 2.300 toneladas de peso«, consideró en declaraciones a radio Mitre.

Por su parte, la jueza Marta Yáñez, encargada de la causa judicial en la que se investiga lo que le ocurrió al sumergible, ha señalado que supedita la decisión de reflotarlo al Gobierno. «Llegado el punto de reflotamiento por una cuestión de sentimientos y susceptibilidades de quienes son las víctimas de la tragedia, eso será resorte y quedará en manos del Poder Ejecutivo», ha transmitido Yáñez, que ha destacado que Ocean Infinity le va a facilitar 67.000 fotografías y registros fílmicos del barco, con los que podrá avanzar en la causa.