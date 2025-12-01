Iberia amplía la cancelación de vuelos a Venezuela hasta final de año

El órdago lanzado el pasado fin de semana por Donald Trump a Nicolás Maduro al clausurar el espacio aéreo venezolano ha tenido consecuencias inmediatas en ... aeropuertos de todo el mundo. En España, Iberia ha ampliado la cancelación de sus conexiones con el país caribeño hasta –como mínimo– el 31 de diciembre aunque se ha comprometido a retomarlas «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad». Air Europa, por ahora, ha suspendido los vuelos –uno de ida y otro de vuelta– programados para este martes, mientras que Plus Ultra analiza la situación.

La creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, con un despliegue militar inédito en aguas del Caribe, ha provocado desde la pasada semana una cascada de cancelaciones de vuelos hacia el país latinoamericano, donde sólo unas pocas aerolíneas locales mantienen la actividad. Las grandes compañías internacionales han optado por cortar sus conexiones con Caracas, sobre todo, a raíz del último mensaje de Trump y de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) alertara poco después de los riesgos de volar hacia territorio venezolano. Un aviso que su entidad homóloga española replicó el lunes.

Iberia, al igual que Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra y Turkish Airlines, ya habían suspendido sus vuelos con el país caribeño a finales de diciembre ante las advertencias de EE UU sobre el aumento de las operaciones militares en la región. El Ejecutivo de Maduro decidió entonces castigar a las seis aerolíneas con la supresión de sus derechos para operar con Venezuela. La decisión de estas compañías aéreas provocó, además, que numerosos pasajeros se quedaran en tierra. En Barajas, por ejemplo, viajeros buscaban el lunes una conexión a través de otro país, en especial Colombia, para llegar a su destino.

La ampliación ahora de la cancelación de vuelos por parte de Iberia hasta final de año afecta a quienes tenían previsto viajar a Venezuela por Navidad, uno de los momentos con mayor actividad aérea. La empresa ofrece a los clientes afectados cambiar sus billetes para otra fecha u otro destino cercano o solicitar el reembolso de su importe.