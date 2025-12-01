El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Viajeros en el aeropuerto de Barajas.

Viajeros en el aeropuerto de Barajas. EFE

Iberia amplía la cancelación de vuelos a Venezuela hasta final de año

Las agencias europea y española de seguridad aérea desaconsejan viajar al país ante el aumento de la actividad militar en aguas del Caribe

María Rego

María Rego

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:21

Comenta

El órdago lanzado el pasado fin de semana por Donald Trump a Nicolás Maduro al clausurar el espacio aéreo venezolano ha tenido consecuencias inmediatas en ... aeropuertos de todo el mundo. En España, Iberia ha ampliado la cancelación de sus conexiones con el país caribeño hasta –como mínimo– el 31 de diciembre aunque se ha comprometido a retomarlas «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad». Air Europa, por ahora, ha suspendido los vuelos –uno de ida y otro de vuelta– programados para este martes, mientras que Plus Ultra analiza la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  2. 2 Acuden a un incendio en Oviedo con una madre y su bebé intoxicados y acaban deteniendo al vecino por cultivar marihuana
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  7. 7

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  9. 9

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  10. 10 Franklin, el influencer venezolano que conquista Asturias con su moda a pie de calle: «Oviedo lo tiene todo. Y mucho glamour»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Iberia amplía la cancelación de vuelos a Venezuela hasta final de año