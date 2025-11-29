Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en ... un paso más hacia una posible invasión por tierra del país. En los últimos días, el mandatario norteamericano ha dejado clara su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes. Con ese objetivo ha desplazado numerosos efectivos militares a la zona.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. EE UU no tiene autoridad para tomar esta medida en otro país, pero este anuncio supone una seria advertencia para todas la aerolíneas que operan en la zona. Queda en el aire si se trata de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, o si es la antesala de un ataque militar.

El tráfico aéreo en Venezuela lleva de hecho una semana suspendido, después de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos emitiera una alerta el lunes para avisar de un aumento de operaciones militares en la zona. Compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra y Turkish Airlines decidieron cancelar sus operaciones.

A la espera de nuevos acontecimientos, este anuncio de cierre del espacio aéreo ha roto por ahora la hipótesis de un posible acercamiento de Trump con Nicolás Maduro, según una información publicada esta semana por 'The New York Times', que citó una reciente conversación telefónica ocurrida entre ambos. El contacto sucedió a finales de la semana pasada, según dos fuentes próximas al diálogo, y ambos líderes hablaron incluso de una posible cita bilateral en Estados Unidos, según recoge Europa Press.

El mismo medio estadounidense informó en octubre de que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petroleros del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por disminuir la tensión. Sin embargo, Estados Unidos acabó planteando una oferta prácticamente inasumible: Maduro debía abandonar obligatoriamente el poder que asumió en 2013 directamente tras la muerte de Hugo Chávez.

Sin embargo, los eventos de las últimas horas se han apartado de esta línea. De hecho, el aviso de Trump de este sábado ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario norteamericano ha avisado de que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.

Aviso del magnate

Este mismo jueves, Trump ya avisó de que «muy pronto» comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para «detener por tierra» a los «numerosos» narcotraficantes venezolanos. Esa declaración alimentó todavía más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

«Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto», afirmó el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

Nada más conocer las declaraciones del mandatario norteamericano, Maduro declaró el estado de «alerta» para la Fuerza Aérea del país y aseguró que «no hay amenaza ni agresión que atemorice» a Venezuela ante las acciones de las «fuerzas extranjeras imperialistas», que «amenazan continuamente con alterar la paz» en la región caribeña «bajo falsos y extravagantes argumentos».

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto papel del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental. Estas operaciones suman al menos 83 muertos.

Despliegue militar

Estos ataques, en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur', se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que incluye el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.

«La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del SouthCom reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorizar e interrumpir las actividades y actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental», ha declarado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Para Washington, este despliegue de fuerzas «mejorará y reforzará las capacidades existentes para desarticular el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales». Ademas, «proporciona» una «mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar».

En este sentido, el portavoz detalló que el 'USS Gerald R.Ford' «puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas». Así, «reforzará» las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la región «para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos».