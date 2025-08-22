El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías retiran escombros del lugar de la explosión en Cali. AFP

Una violencia indómita

Jerónimo Ríos

Doctor de Geografía Política, Geopolítica y Estudios Latinoamericanos

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:12

Colombia ha sufrido el conflicto armado más longevo y violento de la historia del largo siglo XX latinoamericano. A pesar de que el acuerdo de ... paz con la guerrilla de las FARC-EP supuso un punto de inflexión de gran valor, muchas urgencias quedaron sin resolver. El tablero se alimentaba de otras formaciones armadas, como el ELN o estructuras herederas del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que permanecían activas. Asimismo, producto de que la paz no es la ausencia de la violencia sino de las condiciones que la soportan, la cronicidad del narcotráfico y demás economías ilegales, sumada a una institucionalidad que, en buena parte de la geografía o está suplantada o cohabitada por la criminalidad, nutren una realidad en la que la violencia encuentra una perfecta razón de ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  6. 6 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  7. 7 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  8. 8

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  9. 9 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una violencia indómita

Una violencia indómita