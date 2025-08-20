La Justicia de Colombia ordena la libertad de Uribe mientras se resuelve su recurso

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó ayer la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado el pasado 1 de ... agosto a 12 años de prisión domiciliaria, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. El ex mandatario, de 73 años, fue sentenciado por fraude procesal y soborno en actuación penal, al ordenar a un abogado que sobornara a paramilitares encarcelados para desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con sus organizaciones.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal ha resuelto amparar el «derecho fundamental a la libertad individual» del expresidente y revoca la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado su «privación de libertad inmediata». La corte cuestiona los criterios por los que la magistrada pidió dicha detención, calificándolos de «vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social». «Este tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad», sostiene.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente. Siempre ha mantenido su inocencia y está apelando la sentencia, que él y sus seguidores califican de persecución política.