El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado colombiano de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, asiste a la lectura de la sentencia contra los excomandantes de las FARC. Reuters

La Justicia colombiana condena a la antigua cúpula de las FARC a la búsqueda de miles de personas desaparecidas

Los siete jefes de la extinta guerrilla estarán obligados también a ayudar en la localización de minas antipersonas durante al menos cinco años, en una sentencia histórica

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:12

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer una sentencia histórica en contra del antiguo Secretariado de las Farc como máximos responsables ... de más de once mil casos de secuestro. La sentencia a cumplir será de entre cinco y ocho años y estarán obligados a trabajos de búsqueda de personas desaparecidas y minas anti persona. En total, según consta en los registros de la JEP, los excomandantes de la guerrilla causaron más de 21.000 víctimas en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  3. 3 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  4. 4 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  7. 7 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  10. 10

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Justicia colombiana condena a la antigua cúpula de las FARC a la búsqueda de miles de personas desaparecidas

La Justicia colombiana condena a la antigua cúpula de las FARC a la búsqueda de miles de personas desaparecidas