El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar del atentado en Cali, donde explotó un camión bomba. Reuters

Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

El derribo de un helicóptero de la Policía y un camión bomba junto a una base militar causan 20 muertos y más de 70 heridos en Colombia

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:04

Colombia se asoma de nuevo al abismo de la violencia. Los dos atentados registrados el jueves en Antioquía, en el noroeste, y Cali, en el ... suroeste, con una veintena de fallecidos y más de setenta heridos como resultado, han devuelto al país latinoamericano al pasado. «Ha sido un día de muerte», asumió el presidente, Gustavo Petro, quien acusó a los terroristas de tratar de «irradiar pánico» entre la población civil. El doble episodio fue respondido con el refuerzo del despliegue militar en las regiones donde se produjeron los crímenes y con el arresto, al cierre de esta edición, de dos hombres como sospechosos de estar detrás del segundo suceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  6. 6

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  7. 7 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  8. 8 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  9. 9 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática
  10. 10 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro

Las disidencias de las FARC y los clanes de la droga revientan los planes de paz de Petro