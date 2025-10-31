El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Miembros del ejército venezolano vigilan una manifestación celebrada el jueves en Caracas contra las amenazas militares de Trump. EFE

Maduro acude a Putin y Xi para reforzar su obsoleto ejército

El presidente venezolano habría pedido a su homólogo ruso misiles y cazas de última generación y radares avanzados al líder chino

Z. Aldama

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:06

Ante el creciente poderío militar estadounidense desplegado en las inmediaciones, Venezuela es consciente de que tiene que modernizar sus obsoletas Fuerzas Armadas. Y, según documentos ... de Estados Unidos obtenidos por el diario 'The Washington Post', el presidente Nicolás Maduro pidió por carta a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que le provea la tecnología necesaria. Concretamente, misiles y cazas de última generación que sustituyan a los que obran en su poder, que los analistas consideran incapaces de entrar en combate.

