El presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE

Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado

El presidente venezolano carga contra la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano

T. Nieva

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:41

Comenta

Tras pedir a los ciudadanos de Estados Unidos que apuesten por la paz en el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cargó contra la autorización ... dada por Donald Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano con el fin de luchar contra el narcotráfico y, como alerta Caracas, provocar un cambio de régimen. El líder chavista recordó los «golpes de Estado» orquestados por la CIA en Latinoamérica.

