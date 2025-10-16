Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado

Tras pedir a los ciudadanos de Estados Unidos que apuesten por la paz en el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cargó contra la autorización ... dada por Donald Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano con el fin de luchar contra el narcotráfico y, como alerta Caracas, provocar un cambio de régimen. El líder chavista recordó los «golpes de Estado» orquestados por la CIA en Latinoamérica.

El ejercito de EE UU ha destruido al menos cinco supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela y ha desplazado una flotilla a la zona. Washington considera ilegítimo al Gobierno de Maduro, que aún no ha presentado las actas electorales de los últimos comicios.

«Decimos no al cambio de régimen, que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia. No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos en Argentina, al golpe de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados», declaró el líder chavista durante un acto del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

«¿Hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA ? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. La paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva», agregó Maduro antes de dirigirse a los norteamericanos en tono conciliador. «Queremos decirle al pueblo de Estados Unidos 'no' a la guerra. No buscamos un conflicto en el Caribe», expresó.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció en el mismo acto que las autoridades chavistas exigirán «responsabilidades de carácter penal» al Gobierno estadounidense por sus «amenazas y agresiones» contra el país latinoamericano. El Ministerio de Exteriores tachó de «belicistas y extravagantes» las palabras del inquilino de la Casa Blanca sobre la intervención de la CIA: «Constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas».