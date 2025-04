Milei se enfrenta a la tercera huelga general de su mandato

Argentina vive este jueves la tercera huelga general contra los recortes del Gobierno de Javier Milei desde que tomó posesión en diciembre de 2023. La ... imagen de la jornada son las largas colas en las paradas de autobús, ya que es el único transporte público que no secunda el paro. El país se encuentra paralizado durante 24 horas y casi todos los servicios se han visto interrumpidos, como el metro, los taxis y gran parte de los vuelos. Los bancos y otros negocios permanecen cerrados, mientras algunas escuelas, sobre todo en la capital, han abierto sus puertas.

Las movilizaciones están impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), vinculada al periodismo, pero apoyado por movimientos sociales como el de los jubilados. Este colectivo protagonizó la protesta el pasado 12 de marzo donde el fotógrafo Pablo Grillo recibió un disparo de gas por parte de la policía mientras cubría la manifestación y todavía permanece ingresado en estado grave. Este incidente se ha convertido en el acicate que ha provocado el fin de la tregua que las centrales habían dado al Ejecutivo libertario a cambio de que este no reformase el modelo sindical. Pero ahora están decididos a confrontar con el inquilino de la Casa Rosada. «El fin a la represión salvaje de la protesta social», reza la convocatoria que hace referencia al fotoperiodista.

Los sindicatos celebran un «masivo» seguimiento de la huelga entre los empleados públicos. En otros sectores «el paro está siendo importante» y según los datos que han recogido «hay un absentismo muy grande» en la mayoría de gremios adheridos. Pero muchos comercios han permanecido abiertos durante esta jornada de protesta. Y es que a diferencia de los paros de enero y mayo del año pasado, las calles de Buenos Aires mostraban un acatamiento dispar, en gran medida porque la central de conductores de autobuses no se sumó a la medida y facilitó así el traslado a los lugares de trabajo.

Ampliar Las calles de Buenos Aires lucen a medio gas. AFP

Así, la mayoría de los testimonios recogidos por la prensa local reflejan la imposibilidad de muchos ciudadanos para secundar la huelga porque no podían prescindir del dinero de una jornada laboral o actuaban de esa manera ante las posibles represalias por faltar a la oficina. Con los autobuses funcionando incluso con más frecuencias de lo normal, no existe la excusa de no tener un medio de transporte para acudir a las empresas. «Me enteré del paro esta mañana, pero igual vine. No puedo faltar al trabajo, a mí me descuentan el día si no voy», confesaba una ciudadana al periódico 'Clarín'.

«Tienen que apagar la motosierra»

Con todo, los convocantes del paro creen que conseguirán torcer el brazo de Milei. «Después de este día, tienen que apagar la motosierra. Se terminó, no hay espacio para más recortes», proclamó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia a la herramienta usada por Milei para representar el recorte del gasto público desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, explicó en declaraciones a la radio Rivadavia que la frustración se estaba expresando porque «la gente lo está pasando mal» por las políticas del presidente argentino.

Los sindicatos reclaman la reincorporación de funcionarios despedidos «de manera ilegal», la reapertura de negociaciones salariales, la reactivación de la obra pública, el rechazo a la privatización de empresas estatales y un aumento de las pensiones, entre otras medidas.

Horas antes del inicio del paro general de la CGT, el Gobierno argentino difundió un mensaje de alerta en las pantallas y megafonías de las estaciones de trenes y autobuses. «Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia». El presidente se pronunció a través de las redes sociales compartiendo mensajes de dirigentes de su partido o cuentas afines, en los que se acusaba a los líderes de los sindicatos de «conducir audis y comer caviar» usando a los trabajadores como «esclavos». «La Argentina debe ser el único lugar del mundo donde hacen huelga los que no laburan», retuiteó también Milei.