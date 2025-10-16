Un muerto y cien heridos en las protestas contra el Gobierno de Perú

Perú vive en un golpe de Estado permanente. Ha tenido siete gobiernos en diez años. Muchos de sus últimos presidentes están en la cárcel condenados ... por corrupción. La inseguridad en las calles resulta insoportable. Y los jóvenes, la generación Z, se han hartado. Desde septiembre se repiten las manifestaciones contra el Gobierno. Primero contra la presidenta Dina Boluarte, que tuvo que dejar su cargo acorralada por los escándalos y la falta de medidas contra la violencia. Ahora, las concentraciones son contra el Ejecutivo de su sustituto, el conservador José Jerí, absuelto por falta de pruebas en un juicio por violación. En la última manifestación, el miércoles, falleció un rapero de 32 años, Eduardo Ruiz. Varios testigos aseguran que fue asesinado por un policía encubierto. La Fiscalía ha abierto una investigación. Además, hubo cerca de cien heridos. «¡Queremos vivir, no morir!», coreaban los componentes de las protestas.

«¡Que se vayan todos! Ningún partido nos representa»

«¡Que se vayan todos!». Era uno de los lemas. Los políticos peruanos ya no tienen crédito tras una sucesión interminable de casos de corrupción. La reacción ciudadana es contra esa élite. «Sólo somos jóvenes que alzamos la voz», asegura Yakov Solano, uno de los líderes de este movimiento «que no es de izquierda ni de derecha». «Ningún partido –aclara– nos representa».

Reconstrucción ética del país

A la generación Z se han sumado conductores de transporte público, comerciantes, artistas, estudiantes y movimientos ecologistas y feministas. Reclaman un nuevo pacto social y la reconstrucción ética del país para que respete los derechos sociales, cuide del medio ambiente y no permita la impunidad de policías y militares procesados y luego amnistiados –bajo el mandato de Boluarte– por violaciones de derechos humanos. Exigen un Gobierno de transición y sin José Jerí hasta las próximas elecciones del 12 de abril de 2026. Las urnas juegan a favor de los jóvenes, la mayor fuerza electoral de Perú.

La generación Z que salió a las calles en Nepal, Marruecos y Madagascar ha sido la inspiración de este movimiento de protesta. También usan la bandera y los símbolos del manga japonés 'One Piece'. Su objetivo, dicen, es acabar con el «pacto mafioso» que se ha hecho con el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La Fiscalía de Perú abrió una investigación por el muerte de un joven en la manifestación de Lima. Eduardo Ruiz recibió un balazo. Al parecer, el autor del disparo fue un 'terna', un agente policial encubierto que fue descubierto por algunos de los concentrados y que usó su arma de fuego mientras huía.

Los actos de protestas se desarrollaron en las principales ciudades del país. En la capital, Lima, la manifestación comenzó en un tono festivo y reivindicativo. Contra la corrupción y la barra libre de la bandas de sicarios. Y contra el nuevo presidente, Jerí, que, para la generación Z, es sólo un peón más del mismo sistema. Hasta que fue nombrado el pasado 9 de octubre, era el máximo responsable del Congreso.