Dina Boluarte.

El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta

La mandataria aglutinaba cuatro mociones en su contra para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado

L. G.

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:10

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones en su ... contra para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. Este movimiento político se produce cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

