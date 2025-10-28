El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miembros de la policía brasileña custodian an varios detenidos en la redada. Efe

Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico

Pese a movilizar a 2.500 policías, el gobernador pide ayuda al ejército en una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Brasil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias faveles de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas contra el narcotráfico ... de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 56. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  8. 8

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico

Casi 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macroredada contra el narcotráfico