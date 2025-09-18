El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jair Bolsonaro, acompañado de su esposa Michele, abandona un hospital de Brasilia tras ser diagnosticado el miércoles de lesiones cancerígenas. AFP

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

Lula da Silva ha advertido que vetará el proyecto que podría absolver al expresidente, condenado a 27 años de prisión por liderar una trama golpista

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

La Cámara de Diputados de Brasil asestó otra derrota al Gobierno de Lula da Silva al aprobar la solicitud de urgencia del proyecto de ley ... que amnistiará a todos los involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones del 2022 y por el que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión, en una sentencia histórica en un país tradicionalmente golpista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  5. 5 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  9. 9 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  10. 10 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro