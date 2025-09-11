Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula

La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha conformado este jueves una mayoría suficiente (tres votos frente a uno) para condenar al expresidente Jair ... Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. La última magistrada en pronunciarse a favor de dictar una sentencia en contra del líder ultra y de otras siete personas por cinco delitos contra el orden democrático ha sido Cármen Lúcia Antunes. Ahora sólo falta que se pronuncie Cristiano Zanin, presidente de la sala, que deberá proclamar el resultado del juicio. Hasta entonces existe la opción, aunque improbable, de que alguno de los jueces cambie el sentido de su voto.

Antunes ha apoyado los argumentos del juez relator de la causa y ha afirmado que existen «pruebas concluyentes» de que, ya desde 2021, un «grupo liderado por Jair Bolsonaro» intentó «abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el judicial, y deponer el Gobierno legítimamente constituido». Ha incidido además en la «enorme violencia y la grave amenaza» de la trama golpista que, sin embargo, falló en su plan. «La organizacion documentó casi todas las fases de su empresa», ha subrayado.

Bolsonaro y sus cómplices recurrieron a «actos de violencia, graves amenazas, coacción» e incluso manejaban planes de asesinato de autoridades para que el golpe de Estado saliera adelante.

Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario, está acusado de cinco delitos por los que podría recibir una pena máxima de unos cuarenta años. Se le acusa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, situó al expresidente en el centro del complot que buscaba anular la victoria de Lula en las urnas «a cualquier costo». El objetivo era «perpetuarse en el poder», aunque para ello hubiera que utilizar la fuerza.

El magistrado Luiz Fux ha sido el único que ha rechazado condenar a Bolsonaro y aboga por absolverle de todos los cargos al no haber, en su opinión, pruebas suficientes. Su voto, sin embargo, no será suficiente para que el líder ultraderechista salga libre. La pena para él y el resto de acusados se conocerá, probablemente, en una nueva sesión el viernes.