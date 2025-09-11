El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El magistrado brasileño Alexandre de Moraes, en una sesión del juicio al expresidente Bolsonaro Reuters

Alexandre de Moraes, el juez implacable que defiende la democracia en Brasil

El magistrado a cargo del juicio contra Bolsonaro alcanza notoriedad por su firmeza ante los intentos intimidatorios de la derecha y del propio Trump para que el expresidente sea exculpado del intento de golpe de Estado

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:27

Alexandre de Moraes, 56 años, es en estos momentos uno de los tres personajes más importantes no solo en su Brasil sino también en el ... mundo entero. Él es el magistrado que tiene a cargo el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, al que acusa de intentar un golpe de Estado contra el mandatario elegido en las urnas, Luiz Ignácio Lula da Silva, y al que habría intentado asesinar. Bolsonaro y De Moraes comparten diariamente páginas y quizás sus figuras destacan más que la del actual jefe de Estado.

