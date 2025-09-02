El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas contra Jair Bolsonaro frente al tribunal de Sao Paulo en la recta final del juicio. Reuters

Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

El expresidente de Brasil afronta la recta final del proceso legal por el intento de golpe de Estado en 2023 y es consciente de que va a ser condenado

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:13

Otro expresidente de Latinoamérica rendirá cuentas antes un tribunal de justicia. Esta vez el llamado al banquillo es Jair Bolsonaro, que ostentó el poder en ... Brasil entre 2019 y 2022. Se enfrenta a una posible pena de siete años de prisión si es condenado por los delitos presentados en relación con un intento de golpe de Estado tras la elecciones de 2022. La sentencia está prevista para el 12 de septiembre. Bolsonaro, que ya cumple prisión domiciliaria, no estará presente en el juicio al alegar problemas de salud debido a un hipo que le provoca vómitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  7. 7 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste