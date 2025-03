Petro promueve una consulta popular tras fracasar en el Congreso su reforma laboral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado un nuevo duro ataque contra quienes no favorecen sus proyectos de reformas sociales y ha advertido que ... prefie salir «muerto y en féretro» que traicionar al pueblo. Lo hizo a última hora del martes -madrugada de ayer en España- tras perder en el Congreso la votación para sacar adelante la reforma laboral por la negativa de ocho de los catorce senadores que forman parte de la comisión y debía dar luz verde a la ley.

Petro era consciente de que no conseguiría los respaldos necesarios en la Cámara y por ello había lanzado una campaña de movilizaciones por todo el país que ayer sacó a las calles a miles de personas en las principales ciudades. «El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo, y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo, entonces no entienden al país, entonces están en contra de la realidad misma, viven una fantasía etérea», aseguró al tiempo que invitó a los ciudadanos a sacar a los legisladores «de ahí porque no nos sirven, no le sirven al pueblo».

El mandatario también arremetió contra los alcaldes de las ciudades que no respaldaron las marchas, a quienes acusó de pisotear la Constitución. «Hemos tenido mucho sacrificio para que nos gobiernen monarcas y tiranos», remató. Petro fue más duro todavía: «El Gobierno nacional, elegido por el pueblo, el presidente de la República elegido por el pueblo, no va a traicionar al pueblo: primero sale muerto y en féretro».

En su discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Petro, que se ha convertido en el primer presidente que convoca un día cívico en 20 años, volvió a hablar de su propósito de llamar a los ciudadanos a una consulta popular y a una movilización permanente y creciente. Dice no tener miedo al resultado de la misma a un año de nuevas elecciones. Y sabe que necesitaría unos 13 millones de votos para que su referéndum salga adelante.

La consulta popular con la que el dirigente izquierdista quiere aprobar las reformas sociales y laborales podría ser convocada a finales de julio. El presidente necesita la firma de todos sus ministros y también la aprobación del Senado, que podría rechazarla. Las tensiones en el seno del Gobierno son más que evidentes y buena prueba de ello lo dio la dimisión el martes del titular de Hacienda, Diego Guevara, el tercero que deja el ministerio desde que Petro llegó al poder a mediados de 2022. En este caso, la renuncia obedecería a diferencias con el gobernante ante una nueva propuesta de ajuste del presupuesto en 12 billones de pesos (casi 2,7 millones de euros) ante los problemas fiscales que sufre el país.

Contratación indefinida

«No quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo, no quieren que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida después de criar a sus hijos, no quieren que el día termine como la naturaleza lo hizo en la tierra: a las 6 de la tarde, porque quieren explotar y explotar más al ser humano porque el corazón se lo vendieron a la codicia porque ya no tienen sentimientos», fueron algunas de sus palabras lanzadas directamente contra los senadores que dieron su voto negativo al proyecto. Petro recordó a García Márquez anunciando que es la hora de ponerle punto final a 100 años de Soledad. «El año 101 es el año de la alegría y la victoria popular».

La reforma laboral pretende devolver y garantizar el derecho de los trabajadores, que promueve la contratación a término indefinido como regla general. También busca unos límites para la jornada diurna, que en Colombia está establecida a las 18 horas. Petro quiere que a partir de ese momento ya se paguen horas extras.

Estos cambios son cuestionados por opositores a Petro, que alegan que resultará perjudicial para el empresariado por los altos costes que supondrían los recargos en jornadas de descanso del 100% y de la jornada nocturna planteada a las 19 horas. El proyecto fue debatido en unas diez audiencias públicas, en las que también asistió el Gobierno.

Algunos políticos han calificado a la derecha de mantener una hipocresía sin límites y de llevar más de 30 años bloqueando la industrialización y de acusar la pretendida reforma laboral de Petro de evadir el desempleo y la informalidad. Por su parte, la periodista Vicky Dávila, fuerte opositora a Petro que ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones, reaccionó en las redes sociales con satisfacción al rechazo de la reforma laboral: «Se hundió la reforma laboral de Petro, en la Comisión Séptima del Senado. Ya no le tenemos miedo a Gustavo Petro, ni a sus amenazas, ni a su tono». Y anunció que la Plenaria del Senado «también está lista para impedir su consulta populista que busca que el petrismo siga en el poder en el 2026 con la plata de los colombianos. Petro está en campaña, juntos somos millones y lo vamos a lograr. Lo vamos a derrotar en primera vuelta, el 31 de mayo del 26».