El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

La caravana de vehículos que trasladaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer en la provincia sureña de Cañar fue atacada con armas de fuego ... y piedras, sin que el mandatario del país sudamericano resultara herido. «Aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el coche del presidente, aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La Policía detuvo a cinco personas, que serán denunciadas por terrorismo e intento de asesinato, según afirmaron fuentes del Ejecutivo ecuatoriano.

Este ataque se produce en un clima de tensión por las protestas indígenas contra la eliminación, el pasado 12 de septiembre, del subsidio al diésel, que elevó notablemente el precio de este combustible. Los indígenas exigen restituir el subsidio, pero también bajar en tres puntos el IVA hasta el 12%. También se posicionan en contra de la consulta popular, prevista para el 16 de noviembre, en la que se preguntará sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante de un paro de carácter nacional que hasta ahora se ha limitado a esporádicos cortes de carreteras, denunció que los las protestas fueron reprimidas en Cañar, En sus redes sociales presentaron envases de bombas lacrimógenas vacías que, según su denuncia, usaron los militares para dispersar a los participantes en las protestas. Manzano puntualizó que «las comunidades ancestrales no están involucradas», sino que «son células criminales las que están provocando estos actos de terrorismo».