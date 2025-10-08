El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Noboa, presidente de Ecuador, baja de su vehículo blindado tiroteado AFP

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

T. Nieva

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:10

La caravana de vehículos que trasladaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer en la provincia sureña de Cañar fue atacada con armas de fuego ... y piedras, sin que el mandatario del país sudamericano resultara herido. «Aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el coche del presidente, aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La Policía detuvo a cinco personas, que serán denunciadas por terrorismo e intento de asesinato, según afirmaron fuentes del Ejecutivo ecuatoriano.

