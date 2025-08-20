El Salvador militariza la educación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eligió el viernes a una capitana general de las Fuerzas Armadas, Karla Trigueros, como nueva ministra de Educación. ... Así, el mandatario ultraderechista, conocido por su mano dura contra las pandillas, da pasos hacia la militarización de la educación pública salvadoreña. En su opinión, el sistema educativo del país centroamericano requiere una «profunda transformación» y la encargada de la tarea es esta militar y médico de 35 años.

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas», manifestó Bukele para celebrar el nombramiento del nuevo miembro de su Gobierno. El presidente destacó la «doble condición de capitana y doctora» de Trigueros, quien dirigió el plan de vacunación contra el coronavirus en el país. «Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo», encomendó el jefe del Ejecutivo.

Esta noche he juramentado a la Capitán y Doctora @KarlaETrigueros como Ministra de Educación.



Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el… pic.twitter.com/ZGsmwnEwKa — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 15, 2025

El Frente Magisterial Salvadoreño, que representa a los maestros del sector público, expresó su preocupación por el nombramiento de Trigueros al frente del Ministerio de Educación. En un comunicado, la organización calificó la elección como «aberrante» y alertó de una posible «militarización» de la educación pública salvadoreña. Defendieron que se trata de un nuevo ataque contra este sector público con el objetivo último de privatizar la enseñanza.

Los primeros días de Karla Trigueros como ministra han estado marcados por las visitas de la dirigente a escuelas en distintos puntos del territorio durante las que no se ha desprendido de su atuendo militar. Más allá de fotografías y palabras, la capitana quiso marcar territorio con hechos. Su primera decisión en el cargo fue imponer «disciplina» en las escuelas públicas, empezando por la imagen de los estudiantes. De esta manera, el lunes firmó un decreto para ordenar a todos los centros verificar el cumplimiento de las normas de indumentaria por parte de los alumnos a su llegada a las aulas. Igual que su líder Bukele –quien gobierna a golpe de tuit–, hizo público el memorándum a través de la red social X, el antiguo Twitter.

Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes.



Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto. pic.twitter.com/iALhQF7z1M — Karla Trigueros (@KarlaETrigueros) August 18, 2025

Esta orden dirigida a los directores de escuelas e institutos salvadoreños establece que los estudiantes deberán presentarse con el «uniforme limpio y ordenado», «un corte de cabello adecuado» y una higiene personal «correcta», además de entrar «en orden» con un saludo «respetuoso». Unas instrucciones que tienen un carácter obligatorio y que entrarán en vigor hoy.

Modelos de orden y disciplina

Los directores de los colegios serán los «primeros responsables» de que los alumnos acaten este protocolo, « asumiendo su rol como modelo de orden y disciplina para estudiantes, docentes y personal administrativo». En caso contrario, Trigueros amenaza con sanciones por la omisión de estas normas, considerada una falta grave de responsabilidad administrativa.

Los sindicatos docentes coinciden con la ministra en la necesidad de disciplina, sobre todo en la vestimenta del alumnado, aunque no están de acuerdo en que sea responsabilidad de los docentes, según publica el periódico 'La Prensa Gráfica'. El Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) reveló que los profesores tienen indicaciones de no impedir la entrada de los estudiantes a los centros escolares por la falta de uniforme.

El presidente Bukele ha defendido este martes las nuevas políticas impulsadas por Trigueros para establecer «medidas disciplinarias» contra los alumnos en un intento de «transformar la educación». «Para construir El Salvador que soñamos debemos transformar por completo nuestro sistema educativo», expresó en denfensar de una serie de iniciativas para «fortalecer la disciplina y el orden» en las escuelas públicas.

Pero la tarea de la nueva responsable de la educación salvadoreña no se limita a la vestimenta. Bukele anunció el año pasado que su Gobierno prohibiría mensajes «antinaturales, antidios y antifamilia» de las escuelas, lo que ha borrado de los libros de texto, por ejemplo, contenidos con enfoque de género. La capitana Trigueros tiene deberes pendientes.