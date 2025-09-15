El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trump anuncia tres muertos en un nuevo ataque contra una lancha de «narcoterroristas de Venezuela»

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:31

Estados Unidos derribó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

