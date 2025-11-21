El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Reuters

La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón

El régimen recrudece sus embestidas tras las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, y rechaza los intentos de la primera ministra nipona de apaciguar la situación

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

La portada presenta a un muchacho que se rebela contra terribles soldados japoneses, quienes mantienen a sus familiares retenidos en un bosque, mientras uno de ... ellos lo amenaza con una espada al cuello. La ilustración corresponde a la penúltima página del libro. La última muestra, en elegante y trágica elipsis, una visión panorámica del valle y decenas de aves echando a volar, como lo harían tras un grito de horror. La publicación en cuestión, adornada con el sello de la educación patriótica, aparece en las estanterías de una guardería pública para niños menores de 3 años en el centro de Pekín, y representa una elocuente evidencia de cómo el odio de China contra Japón es inculcado por el régimen desde la más tierna infancia como herramienta de cohesión nacionalista.

