El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Miembros del equipo forense trabajan en Islamabad tras la explosión de un vehículo. Reuters

Un atentado suicida causa al menos 12 muertos y cerca de 30 heridos en Pakistán

El suceso ha ocurrido frente a un tribunal en Islamabad, la capital, donde ha explotado un vehículo, y por ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque

M. R.

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Una explosión ha provocado este martes al menos doce muertos y cerca de una treintena de heridos en Islamabad, capital de Pakistán, frente a un ... edificio judicial. La Policía investiga lo ocurrido como un atentado suicida aunque nadie ha reivindicado por ahora su autoría. «Todavía no está claro», han admitido portavoces policiales sobre el suceso, que ha tenido lugar a una hora en la que la zona -el sector G-11 de la ciudad- suele estar abarrotada de gente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  4. 4 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  9. 9 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  10. 10

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un atentado suicida causa al menos 12 muertos y cerca de 30 heridos en Pakistán

Un atentado suicida causa al menos 12 muertos y cerca de 30 heridos en Pakistán