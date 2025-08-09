El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un funcionario rocía con insecticida un parque de Hong Kong. Reuters

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

El brote se concentra en el sureste del país, donde las Autoridades han retomado medidas propias del covid

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:52

Cada vez que un virus se extiende por China, el mundo tiembla. Y no es para menos: el brote de SARS de 2003 dejó casi ... un millar de muertos por todo el mundo, y el segundo paralizó el planeta y provocó la mayor pandemia desde 1918. Ahora, las alarmas han vuelto a saltar en la provincia de Guangdong, al sureste del gigante asiático, donde en los últimos días se han registrado más de 7.000 casos de chikungunya.

