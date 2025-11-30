El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramos de flores en homenaje a las víctimas del incendio de las torres de Hong Kong. Reuters

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

Las autoridades tratan de silenciar el descontento de las víctimas e invocan la Ley de Seguridad Nacional para detener a un estudiante que exigía abrir una investigación de la catástrofe de las torres Wang Fuk

Jaime Santirso

Hong Kong

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados –con ayuda de una apabullante movilización social–, las ... autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio de este miércoles pasado en el complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 149 fallecidos según las últimas cifras oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  3. 3 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  5. 5

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria
  6. 6 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  7. 7 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  8. 8

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  9. 9

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  10. 10 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong