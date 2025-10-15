El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una mujer reza frente a una iglesia católica en el norte de China. AFP

China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos

El régimen detiene a varias decenas de pastores y fieles de la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

Comenta

China ha recrudecido su represión religiosa mediante una redada contra la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país, en la ... que ha detenido a decenas de sus miembros. Esta operación representa el mayor golpe al cristianismo dentro de sus fronteras desde la campaña punitiva generalizada de 2018.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  5. 5 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra
  10. 10 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos

China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos