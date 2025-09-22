El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Destrozos en una calle de la provincia en la provincia filipina de Cagayn tras tocar tierra el supertifón. AFP

Cientos de vuelos cancelados y miles de evacuados en Filipinas y Hong Kong por un supertifón

El fenómeno meteorológico mantiene en máxima alerta al sudeste asiático tras tocar tierra en la isla filipina de Calayan con lluvias intensas y vientos de hasta 300 kilómetros por hora

T. Díaz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:36

La llegada del supertifón 'Ragasa', con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora, ha desatado las alarmas en el sudeste ... asiático. La tormenta, que ya ha tocado tierra en la isla filipina de Calayan y avanza por el norte del país causando graves destrozos, ha obligado a las autoridades de Manila a evacuar a más de 10.000 personas. No son los únicos que se preparan para lo peor. En Hong Kong, el Gobierno ha anunciado este lunes que mañana se verán obligados a cancelar más de 500 vuelos y prepara el traslado de casi medio millón de personas de la localidad de Shenzhen, en el sur de China.

