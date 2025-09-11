El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder norcoreano, Kim Jong-un, junto a su hija Kim Ju-ae. Reuters

Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae

La Inteligencia de Seúl considera que el líder norcoreano no sufre ningún problema de salud «relevante»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:29

Kim Ju-ae, la hija del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se afianza como sucesora de su padre en el poder. Así ... lo atestiguan los servicios de Inteligencia surcoreanos, cuyos informes valoran que el papel de la menor (que se cree que ronda los 12 o 13 años) se ha cimentado tras su presentación pública en la reciente visita del mandatario a Pekín, donde se reunió con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  8. 8 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  9. 9

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  10. 10

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae

Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae