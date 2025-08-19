El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

Las intoxicaciones por el consumo de metanol han ascendido a 160, la mayoría de ciudadanos asiáticos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:15

La Policía de Kuwait ha detenido este martes a 67 personas acusadas de producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas que habrían provocado la muerte de ... al menos 23 personas durante los últimos días. El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado que todos ellos se encuentran bajo custodia a la espera de ser interrogados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  7. 7

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  8. 8 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait

67 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado en Kuwait