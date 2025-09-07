El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón. EFE

Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido

Shigeru Ishiba ha comunicado su decisión este domingo y ha lamentado la pérdida de la mayoría parlamentaria

T. Nieva

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:19

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión a medida que aumentan las críticas en su contra y se acrecientan ... las divisiones en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD).

