Hong Kong prohíbe que doce candidatos prodemocracia se presenten a las elecciones

Zigor Aldama Shanghái Jueves, 30 de julio 2020, 15:47 | Actualizado 17:10h.

Joshua Wong saltó a la fama mundial cuando apenas era un adolescente porque primero plantó cara a la reforma educativa propuesta por Hong Kong y después lideró el Movimiento de los Paraguas de 2014. Desde entonces, ha formado un partido político y lo ha disuelto, ha pasado por la cárcel, y ha sido amenazado de muerte por sus críticas a China. A pesar de eso, hace unos días decidió presentar su candidatura a las elecciones autonómicas que la excolonia británica debería celebrar el próximo mes de septiembre. Hoy ha sabido que su candidatura ha sido vetada.

Y no es el único. Otros once activistas prodemocracia han sido descalificados, y podrían ser más porque el proceso de supervisión de candidaturas no ha concluido. «He sido vetado a pesar de que recibí el mayor número de votos -más de 30.000- en las elecciones primarias. La excusa es que describo la Ley de Seguridad Nacional como draconiana, lo cual demuestra que no la apoyo. Pekín ha puesto en marcha la mayor campaña contra las elecciones al descalificar a casi todos los demócratas, mostrando un claro desprecio a la voluntad de los hongkoneses», ha criticado en Twitter.

«La decisión se ha tomado para asegurar que las elecciones se realizan de acuerdo con la Ley Básica -la miniconstitución de Hong Kong- de forma honesta y justa. No hay censura alguna», afirmó el Gobierno en un comunicado. La medida, no obstante, se suma a otras tomadas tras la promulgación de la polémica ley, en lo que parece una clara erosión de las libertades individuales en la ciudad. No en vano, el miércoles la Universidad de Hong Kong despidió a uno de sus académicos prodemocracia, Benny Tai, y la Policía arrestó a cuatro estudiantes de entre 16 y 21 años -entre ellos el activista localista Tony Chung- por incitar a la secesión.

En esta coyuntura, incluso el coronavirus parece haberse aliado con el Gobierno: Hong Kong registró ayer el mayor número de casos desde que estalló la crisis -149, de los que solo cuatro son importados- y las Autoridades están sopesando la posibilidad de retrasar las elecciones un año entero. «En cualquier caso, para proteger el futuro de la ciudad, no nos rendiremos. Nuestra resistencia continuará, y esperamos que el mundo se alíe con nosotros en esta cruzada», concluyó Wong.