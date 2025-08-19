El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inundaciones por las lluvias monzónicas en Pakistán. Reuters

Las lluvias de los monzones dejan 706 muertos desde junio en Pakistán

Las autoridades alertan de unas condiciones meteorológicas severas, con la llegada de tres nuevas temporadas de precipitaciones monzónicas y un previsible aumento de su intensidad hasta un 50%

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:23

Al menos 393 personas han perdido la vida desde el jueves de la semana pasada en Pakistán como consecuencia de las lluvias torrenciales del monzón. ... La autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA) ha detallado que 356 de los fallecimientos se produjeron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de Afganistán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  7. 7

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  8. 8 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las lluvias de los monzones dejan 706 muertos desde junio en Pakistán

Las lluvias de los monzones dejan 706 muertos desde junio en Pakistán