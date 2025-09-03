El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vladímir Putin y Xi Jinping este miércoles en Pekín. EFE

Un micrófono abierto capta a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años»

Los presidentes ruso y chino han discutido sobre los transplantes de órganos como una forma de prolongar la vida durante el desfile militar en Pekin

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:02

Los micrófonos abiertos a veces revelan conversaciones que sorprenden al público por poder acercarse a las conversaciones privadas de los políticos. Es lo que ha ... pasado este miércoles con un diálogo sobre la inmortalidad entre Xi Jinping y Vladímir Putin durante el desfile militar de Pekín, en la histórica plaza de Tiananmen, se ha viralizado a nivel mundial. Los presidentes ruso y chino han discutido sobre los transplantes de órganos como forma de prolongar la vida.

