Merz ve en Putin al «criminal de guerra más grave de nuestro tiempo»

«Es quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo que actualmente observamos a gran escala». Con esta frase ha definido el canciller ... federal, el conservador Friedrich Merz, al presidente ruso, Vladimir Putin. «Y debemos tener claro cómo tratar a los criminales de guerra. La indulgencia no tiene cabida aquí», añadió el jefe del gobierno alemán en una entrevista en la emisora privada de televisión germana Sat1 en la que abordó el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Merz ya había acusado a Moscú, incluso como canciller, de «crímenes de guerra gravísimos» y «terrorismo contra la población civil». Sin embargo, es nuevo que califique personalmente al presidente ruso como «quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo». El presidente de la gobernante Unión Cristianodemócrata (CDU) subrayó además no tener «motivos para creer a Putin en ningún aspecto» y destacó que el presidente ruso no ve en este momento razón alguna para buscar un alto el fuego o un acuerdo de paz.

«Tenemos que crear esa razón. Militarmente será difícil, pero económicamente es posible», señaló Merz, para quien lo importante ahora es asegurarse de que Rusia ya no sea capaz de mantener su economía de guerra. «En este contexto, me refiero a un agotamiento económico que debemos provocar», subrayó el canciller federal, que considera que eso se lograría, por ejemplo, mediante la imposición de aranceles a aquellos que siguen comerciando con Rusia.

Friedrich Merz descartó, sin embargo, el envío de tropas alemanas a Ucrania antes de un posible alto el fuego. «Hasta ese momento, seguramente no habrá envíos de tropas a Ucrania, e incluso después de eso, lo veo con muchas reservas para la República Federal de Alemania», dijo el jefe del gobierno germano. A la pregunta de si ya existen planes concretos para el envío de soldados entre los aliados de Ucrania, Merz respondió que «en cualquier caso, en Alemania no hay planes concretos» y añadió que «a todo lo demás solo se podrá responder cuando al menos tengamos un alto el fuego».

Igualmente señaló que Putin solo tiene interés en ganar tiempo para continuar ganando terreno en el frente oriental en Ucrania, mientras a nivel diplomático está logrando un mayor reconocimiento en el extranjero, también debido a la política que practica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este se mostró este martes «muy decepcionado» ante el hecho de que durante la cumbre de Alaska no hubiera progresos en sus esfuerzos por conducir al presidente ruso hacia un acuerdo de paz con Ucrania.

«Tuvimos una relación extraordinaria, estoy muy decepcionado», dijo el jefe de la Casa Blanca, quien lamentó «la muerte de miles de personas en una guerra sin sentido». Trump había anunciado en campaña electoral que acabaría con la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas y, tras recibir a Putin en Alaska el pasado 15 de agosto, sigue sin haber perspectivas de una solución del conflicto. Tampoco de un encuentro entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como comunicó el propio Trump, que continúa sin anunciar consecuencias a la negativa del presidente ruso.