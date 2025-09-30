Los talibanes cancelan los vuelos internacionales y someten a Afganistán a un apagón total de telefonía e internet

A las numerosas restricciones impuestas desde su vuelta al poder en 2021, sobre contra las mujeres al aplicar una estricta interpretación de la ley islámica, ... los talibanes han sumado un apagón total de los servicios de telecomunicaciones. Tras el corte el lunes de las conexiones por fibra óptica, Afganistán ha amanecido este martes sin internet, sin telefonía móvil y con todos sus vuelos internacionales cancelados. Un auténtico cerrojazo que las autoridades han anunciado que mantendrán vigente «hasta nuevo aviso» para «prevenir el vicio».

Es la primera vez que ocurre algo así en el país asiático desde que los fundamentalistas tomaron las riendas de Afganistán tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses hace cuatro años. Fuentes diplomáticas han indicado a la agencia France Press que las redes móviles estaban en su mayoría este martes fuera de servicio. Asimismo, un empleado de la ONU ha hablado de operaciones «gravemente perturbadas» y ha señalado que estaban «recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales».

Ante la imposibilidad de contar con servicios de telecomunicaciones, los vuelos internacionales con destino a Afganistán fueron cancelados también este martes, según recoge el portal Flightradar24, que monitorea el tráfico aéreo mundial. El lunes por la noche la señal de los teléfonos móviles e internet se fue debilitando progresivamente hasta que la conectividad cayó por debajo del 1% de los niveles habituales, según el observatorio NetBlocks, que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

Pocos minutos antes del corte total, un responsable gubernamental indicó que duraría «hasta nuevo aviso». Las comunicaciones «van a ser cortadas, esto se hará progresivamente esta noche, de 8.000 a 9.000 torres de telecomunicaciones quedarán fuera de servicio», declaró el lunes un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Reuters | AFP

En las últimas semanas las conexiones a internet ya habían sido extremadamente lentas o intermitentes en Afganistán. Como primer paso, los talibanes comenzaron a restringir el acceso a internet en varias provincias a inicios de mes. Esta medida, ordenada por el líder supremo de los fundamentalistas, Hibatula Akhundzada, puso fin a la fibra de alta velocidad en varias regiones.

Attaullah Zaid, portavoz de la provincia norteña de Balkh, indicó en redes sociales el pasado 16 de septiembre que la medida «se tomó para evitar el vicio» pero que se pondrían en marcha «opciones alternativas para suplir las necesidades de conectividad».

Con este apagón de las telecomunicaciones a escala nacional, las autoridades talibanas paralizan un vector esencial para la educación de las mujeres, que ya tenían vetado su acceso a centros académicos, y una de las pocas fuentes de entretenimiento e información en el país. Supone también un duro golpe para una parte de la economía afgana que precisa de las conexiones digitales para poder funcionar.