El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer afgana que ha perdido su casa en el terremoto. EFE

Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

Las normas talibanes prohíben el contacto físico con hombres que no sean familiares

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:40

El número de víctimas en Afganistán por el reciente terremoto de magnitud 6 que sacudió la zona de Asadabad se eleva a 2.205 y ... hay 3.640 heridos. Los equipos de salvamento se afanan en encontrar supervivientes entre los escombros, pero no a todos. Las normas talibanes prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso ante catástrofes naturales, así que muchas mujeres no están recibiendo ayuda por parte de los rescatistas. Todos son hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  7. 7 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  10. 10 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán