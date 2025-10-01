El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
Un terremoto sacude Filipinas. EFE

Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas

El seísmo, de magnitud 6,9 en la escala Richter y con epicentro en el mar, ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro del país

T. Nieva

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:26

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, dejando, al menos, ... 60 fallecidos. Las autoridades del país advierten de que esta cifra podrír ir en aumento a medida que los equipos de rescate avancen entre los escombros.

