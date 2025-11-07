El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central.

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central. AFP

Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán

El presidente de Estados Unidos se apunta un tanto en su papel de mediador en Oriente Medio al sumar un nuevo país al documento para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes

María Rego

María Rego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Un lustro después del alumbramiento de los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones de Israel con varios países árabes, Kazajistán ha comunicado su adhesión ... a este pacto. La principal potencia de Asia Central, con mayoría musulmana, será la quinta nación en rubricar el documento, promovido por el presidente de EE UU, Donald Trump, en su primer mandato y reactivado ahora por él mismo en su empeño por presentarse como garante de la paz en Oriente Medio. De hecho, el anuncio ha coincidido con la visita del líder kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, a la Casa Blanca junto a los mandatarios de otras repúblicas (Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán) de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  5. 5 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  8. 8

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos
  9. 9

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  10. 10 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán