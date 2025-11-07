Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán

Un lustro después del alumbramiento de los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones de Israel con varios países árabes, Kazajistán ha comunicado su adhesión ... a este pacto. La principal potencia de Asia Central, con mayoría musulmana, será la quinta nación en rubricar el documento, promovido por el presidente de EE UU, Donald Trump, en su primer mandato y reactivado ahora por él mismo en su empeño por presentarse como garante de la paz en Oriente Medio. De hecho, el anuncio ha coincidido con la visita del líder kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, a la Casa Blanca junto a los mandatarios de otras repúblicas (Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán) de la región.

Kazajistán e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde 1992, por lo que este paso tiene un carácter más simbólico que práctico. Sin embargo, le permite a Trump sacar pecho de su papel en mediador en Oriente Medio, en especial desde el alto el fuego cerrado en Gaza. El presidente calificó la llamada entre los líderes de Israel y Kazajistán sobre la adhesión de este último a los Acuerdos de Abraham de «excelente», mientras que el presidente kazajo elogió a su homólogo estadounidense por sus «sobresalientes resultados, que muchos consideraron inalcanzables, creando condiciones reales para establecer una paz duradera» en la región.

El documento para normalizar las relaciones entre el Estado judío y países musulmanes apenas había tenido eco desde 2020, cuando se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán. Kazajistán es la primera nación desde entonces en rubricar el pacto. «Representa una continuación natural y lógica del curso de la política exterior», ha explicado el Gobierno de Astaná en un comunicado. Arabia Saudí mantuvo conversaciones también con EE UU para dar el mismo paso, pero el proceso se frenó hace ya dos años, a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí. Riad sostiene que no cambiará de postura respecto a Tel Aviv hasta que no haya avances en la creación de un Estado palestino.

La firma de la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham tendrá lugar en una ceremonia que la Casa Blanca anunciará «pronto». Trump calificó a los Estados firmantes del documento como un «club de fuerza» aunque, reconoció que «queda mucho por hacer para unir a los países en aras de la estabilidad y el crecimiento»