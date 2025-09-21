El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino
La fiscal general Pam Bondi y el presidente Donald Trump en una rueda de prensa. Reuters

Bronca pública de Trump a su fiscal general, Pam Bondi: ¿Un nuevo caso Elon Musk?

El presidente insta a su responsable en Justicia a mostrar más energía y acusar a quienes él considera sus enemigos, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James: «No se está haciendo nada», clama

M. Pérez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:11

«No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad», Con este mensaje en su red social, un iracundo Donald Trump ha instado a ... su fiscal general, Pam Bondi, a procesar a todo aquel que el presidente de EE UU considera su enemigo. «Me destituyeron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!)», señala el líder republicano en relación a los casos judiciales que pesaban sobre él y su organización empresarial antes de convertirse en presidente y, supuestamente, su derrota en las anteriores eleciones de 2020, que él siempre ha achacado a un «fraude» electoral perpetrado por los demócratas,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  4. 4

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  5. 5

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  6. 6 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  9. 9 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bronca pública de Trump a su fiscal general, Pam Bondi: ¿Un nuevo caso Elon Musk?

Bronca pública de Trump a su fiscal general, Pam Bondi: ¿Un nuevo caso Elon Musk?