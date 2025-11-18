La Cámara de Representantes aprueba con sólo un voto en contra la publicación de los archivos de Epstein

La Cámara de Representantes ha votado este martes abrumadoramente a favor de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los ... archivos sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. Durante meses, Donald Trump ha tratado de que no se difundieran, pero a última hora y por las presiones de su partido (Republicano) apoyó que se diera vía libre. Sólo votó en contra el republicano Clay Higgins, representante por Luisiana. La norma tiene que ser aprobada ahora por el Senado y firmada por el presidente, que ha prometido que dará el visto bueno.

Cuando un pequeño grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó en julio una petición para sortear el control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre qué proyectos de ley llegaban al pleno, parecía un esfuerzo descabellado, especialmente porque Trump instó a sus seguidores a desestimar el asunto como un «engaño».

Pero tanto Trump como Johnson fracasaron en sus intentos por impedir la votación. Ahora, el presidente ha cedido ante el creciente apoyo al proyecto de ley e incluso ha declarado que lo firmará si también es aprobado por el Senado.

La votación de este martes demuestra una vez más la creciente presión sobre los legisladores y la administración Trump para que cumplan con las demandas de que el Departamento de Justicia publique los archivos del caso Epstein, un financiero con buenas conexiones con la élite política y empresarial que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de niñas menores de edad.