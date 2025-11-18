El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios ciudadanos piden la publicación de los archivos de Epstein. efe

La Cámara de Representantes aprueba con sólo un voto en contra la publicación de los archivos de Epstein

La norma tiene que pasar ahora por el Senado y luego contar con la firma de Donald Trump, que ha prometido que dará el visto bueno

T. Nieva

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:02

La Cámara de Representantes ha votado este martes abrumadoramente a favor de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los ... archivos sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. Durante meses, Donald Trump ha tratado de que no se difundieran, pero a última hora y por las presiones de su partido (Republicano) apoyó que se diera vía libre. Sólo votó en contra el republicano Clay Higgins, representante por Luisiana. La norma tiene que ser aprobada ahora por el Senado y firmada por el presidente, que ha prometido que dará el visto bueno.

