El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Melania Trump, en el momento en que ocurrió el lunes el incidente en la ONU con las escaleras mecánicas. Reuters

El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica

La ONU investiga el incidente que sirvió al mandatario para atacarla y desvela también que la Casa Blanca operaba ese día el teleprompter

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:41

La fatalidad quiso que el martes, tan pronto como Donald Trump y su esposa pusieron un pie en la escalera mecánica que lleva a la ... cúpula dorada de la Asamblea General de la ONU, se parase en seco. «Si la primera dama no estuviera en plena forma se hubiera caído», farfulló Trump después desde el pódium, dispuesto a hacer sangre de ese infortunio para redoblar sus ataques contra la organización, a la que venía dispuesto a demoler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  6. 6 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica

El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica