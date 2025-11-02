El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zohran Mamdani estrecha la mano de un taxista durante un acto de campaña por el centro de Manhattan. Reuters

El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York

El político musulmán, al que Trump tilda de «comunista», parte con diez puntos de ventaja de cara a las elecciones de este martes

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Los neoyorquinos se preparan para celebrar este martes una cita histórica, en la que por primera vez podría alzarse con la alcaldía de la mayor ... urbe estadounidense un político musulmán, socialista y originario de Uganda. Se trata de Zohran Mamdani, el candidato demócrata al que las encuestas dan como claro favorito, con una distancia de al menos diez puntos sobre sus otros dos rivales: el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

